San Sadurniño invertirá 209.000 euros en renovar siete kilómetros de pistas rurales

Foto de archivo de la zona de Pielas y O Batán, en Naraío

El Ayuntamieto de San Sadurniño ha completado la licitación de tres proyectos clave para la reparación y mejora de seis pistas municipales distribuidas en las parroquias de Ferreira, Igrexafeita y Naraío.

Estas intervenciones, que suman un total de 5,8 kilómetros, suponen una inversión superior a los 171.000 euros (impuestos incluidos) y se financian a través del Plan Adicional 02 de la Diputación de A Coruña.

La empresa adjudicataria, José No Mantiñán e Hijos, se encargará de limpiar cunetas, arreglar desperfectos y aplicar una nueva capa de asfalto en los trazados. El procedimiento de reparación incluye el bacheo con grava y alquitrán, y la extensión final de una nueva capa de rodadura mediante riegos asfálticos con gravilla fina.

Cuatro Proyectos en Marcha

Gracias a la consignación de 209.000 euros del Plan Adicional 02, el Ayuntamiento ha podido diseñar un total de cuatro proyectos de mejora viaria:

Igrexafeita (48.037 euros): Se pavimentarán 1,7 kilómetros en los caminos que conectan Fraguela con Casatellada y Fraguela con Costeiras, sirviendo a una docena de viviendas.

Naraío (66.550 euros): Se intervendrá en 1.665 metros de caminos (incluyendo Ferraría, Cernada, Batán y Muíño) y se asfaltará el tramo desde Quintiá hasta el límite con A Capela.

Ferreira (56.507 euros): Se actuará en la pista de Cadavás (900 metros) y en el camino que une Pontigos con Piñeiros (1,5 km), incluyendo enlaces a viviendas.

Santa Mariña y Ferreira (Licitación inminente): Este cuarto paquete, de algo más de 34.000 euros, se encargará de mejorar 1,2 kilómetros adicionales en las pistas de A Castiñeira y A Esperanza (Santa Mariña), y en la pista que baja desde A Leiriña hasta Moeche (Ferreira).

En conjunto, este plan extraordinario de la Diputación permitirá al Concello de San Sadurniño reparar un total de 7 kilómetros de su red viaria municipal. Se espera que las obras comiencen próximamente tras la firma de los contratos y la inminente licitación del último paquete viario.