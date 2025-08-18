Salvamento Marítimo entrega a Cruz Roja una nueva lancha de rescate para Cedeira

Salvamento Marítimo ha entregado a la Cruz Roja una nueva embarcación de salvamento, la LS Percebiño, que tendrá su base en Cedeira para fortalecer las labores de rescate en el litoral.

En el acto de recepción estuvieron presentes Manuel Viqueira, presidente provincial de la Cruz Roja, junto al presidente local y Roberto Pereira, jefe del Centro de Coordinación de Salvamento de A Coruña.

El nombre de la lancha fue elegido por los alumnos del CEIP Nicolás del Río de Cedeira, quienes lo propusieron en una votación en la que compitió con "Mella" y "A Percebelleira".

Esta nueva lancha es una de las cuatro que se están incorporando a la flota de rescate de Cruz Roja en España, que actualmente gestiona 44 embarcaciones bajo el convenio de cooperación con Salvamento Marítimo.

CARACTERÍSTICAS

La embarcación, de tipo semirrígida, está diseñada para una vida útil de al menos 15 años y puede permanecer hasta 8 horas seguidas en el mar. Tiene una eslora de 7,45 metros y una manga de 3,3 metros.

Fabricada en aluminio naval, cuenta con un sistema de seguridad de auto adrizado, una puerta de rescate y un completo equipamiento de navegación, comunicación y seguridad, preparado para condiciones adversas. Con dos motores fueraborda de 150 CV, puede alcanzar una velocidad máxima de 35 nudos. La tripulación será de tres personas y tiene capacidad para rescatar a ocho náufragos.

Finalmente, tanto Salvamento Marítimo como Cruz Roja han agradecido a la Policía Local de Cedeira y a la Guardia Civil por su colaboración en el transporte y la llegada de la embarcación a su base.