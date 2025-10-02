Rescatan a un anciano en Ferrol que cayó en su casa tras activarse su pulsera de alerta
El 112 movilizó a los servicios de emergencia, que accedieron a la vivienda de la calle Barrié de la Maza a través de una ventana
Un hombre de avanzada edad fue rescatado por los servicios de emergencia la madrugada de este jueves en Ferrol, tras sufrir una caída dentro de su domicilio y activar su pulsera de teleasistencia.
El suceso se registró a las 02:05 horas en una vivienda de la calle Barrié de la Maza. El servicio de emergencias 112 Galicia recibió el aviso después de que se activara la alerta en el domicilio del señor mayor.
Los bomberos de Ferrrol que acudieron rápidamente al lugar, no pudieron acceder por la puerta y tuvieron que entrar a la casa por una ventana para poder atender al hombre.
Una vez dentro, se procedió a asistir al anciano que se encontraba tendido y se contactó con Urxencias Médicas de Galicia-061 para su valoración médica. La rápida respuesta tras la activación de la pulsera fue clave para la asistencia.
