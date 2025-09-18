Una rama de gran tamaño cae de una araucaria en la plaza de Amboage de Ferrol
Los técnicos municipales evaluarán el estado del árbol y las posibles acciones a seguir y la zona permanece acordonada por seguridad
Ferrol - Publicado el
1 min lectura
Una rama de grandes dimensiones se desprendió de una araucaria en la plaza de Amboage de Ferrol en el mediodía de este miércoles. El suceso tuvo lugar minutos antes de las doce y media, cuando la Policía Local recibió un aviso sobre la caída de las ramas.
Tras el incidente, la Concejalía de Servicios informó que los técnicos de medio ambiente del Ayuntamiento ya se desplazaron a la zona para evaluar el estado del árbol. Se espera que en los próximos días emitan un informe detallado que determine las acciones necesarias para garantizar la seguridad.
La empresa encargada del mantenimiento de los jardines ya ha retirado las ramas caídas, mientras que la zona del suceso se encuentra acordonada para evitar el paso de viandantes.
Escucha en directo
COPE FERROL
"Siempre ha habido peleas parlamentarias pero lo de ahora es irrespirable; a Charlie Kirk no le mató alguien que sólo pensaba que estaba equivocado, sino que era el mal"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h