Una rama de gran tamaño cae de una araucaria en la plaza de Amboage de Ferrol

Una rama de grandes dimensiones se desprendió de una araucaria en la plaza de Amboage de Ferrol en el mediodía de este miércoles. El suceso tuvo lugar minutos antes de las doce y media, cuando la Policía Local recibió un aviso sobre la caída de las ramas.

Tras el incidente, la Concejalía de Servicios informó que los técnicos de medio ambiente del Ayuntamiento ya se desplazaron a la zona para evaluar el estado del árbol. Se espera que en los próximos días emitan un informe detallado que determine las acciones necesarias para garantizar la seguridad.

La empresa encargada del mantenimiento de los jardines ya ha retirado las ramas caídas, mientras que la zona del suceso se encuentra acordonada para evitar el paso de viandantes.