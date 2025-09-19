Ferrari domina en Baku por delante de Mercedes

Lewis Hamilton durante la segunda sesión de entrenamientos libres en el GP de Azerbaiyán

El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) fue el más rápido este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de F1, en el circuito urbano de Baku; donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el undécimo y el decimonoveno tiempo, respectivamente.

En la mejor de sus 21 vueltas, Hamilton cubrió los 6.003 metros de la pista urbana de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial- en un minuto 41 segundos y 293 milésimas, sólo 74 menos que su compañero, el monegasco Charles Leclerc; y con 477 de ventaja respecto a otro británico, George Russell (Mercedes), que, al igual que los anteriores, marcó su mejor crono con los neumáticos de compuesto blando y antes de que todos efectuasen simulación de carrera.

Sainz, octavo por la mañana, firmó el undécimo tiempo de una sesión en la que se marcaron los mejores tiempos del día y que el argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó con el vigésimo crono.

El talentoso piloto madrileño, que giró 24 veces, se quedó a 962 milésimas de Hamilton; del que acabó a dos segundos y 29 milésimas el bonaerense, que dio 22 vueltas y cerró la tabla de tiempos.

Alonso fue decimonoveno. El doble campeón mundial asturiano -que dio las mismas vueltas que su compatriota- invirtió, en su mejor giro, un segundo y 674 milésimas más que Sir Lewis; del que se quedó, a nueve décimas, con el décimo tiempo, otro inglés, Lando Norris (McLaren).

Tras haber sido el más rápido en la matinal, Norris rodó apenas media hora por la tarde, hasta que rompió la suspensión trasera de su MCL39 después de tocar con la rueda posterior izquierda el muro en la cuarta de las veinte curvas del circuito.

El australiano Oscar Piastri -líder del Mundial, con 31 puntos más que Norris (324 frente a 293)- y que había sido segundo por la mañana, acabó la jornada con el duodécimo tiempo, a un segundo de Hamilton.

Los entrenamientos libres se completarán este sábado, horas antes de la calificación; que ordenará la formación de salida de la carrera dominical: prevista a 51 vueltas para completar un recorrido de 306 kilómetros.