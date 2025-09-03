El PSOE de Ferrol exige medidas para la seguridad de trabajadores municipales tras una denuncia de intento de agresión

El grupo municipal socialista de Ferrol ha solicitado la convocatoria "urgente" del comité de seguridad y salud, tras la reciente denuncia de un intento de agresión a trabajadoras del negociado de Estadística. Los socialistas consideran que el problema está siendo "ignorado" por el gobierno local y exigen soluciones inmediatas para un conflicto que, aseguran, lleva pendiente más de un año.

Según los socialistas, los incidentes violentos y las agresiones verbales son "prácticamente a diario" en las oficinas de Estadística y Registro, ubicadas en la planta baja del Ayuntamiento.

La situación se ha agravado con dos intentos de agresión física en solo quince días. El último, ocurrido el pasado jueves 28 de agosto, cuando una mujer intentó golpear con un teléfono móvil a una trabajadora que se encontraba en el puesto de atención al público. En ambos casos, las trabajadoras denuncian que "no estaba presente la persona responsable de seguridad".

El PSOE recuerda que esta no es la primera agresión sufrida por el personal municipal. El pasado otoño, otra trabajadora de Estadística fue empujada por una usuaria, un incidente que aún está pendiente de juicio.

Desde el grupo socialista señalan que la prioridad es "garantizar la seguridad personal de las trabajadoras municipales". Por ello, instan al alcalde, José Manuel Rey Varela, como "responsable de la jefatura superior del personal del Ayuntamiento", a "tomarse en serio este asunto" y buscar una solución.

La convocatoria del comité de seguridad y salud, que cuenta con representación de los trabajadores y los grupos políticos, sería, en su opinión, el primer paso para analizar la situación y adoptar las medidas necesarias.