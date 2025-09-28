El PSOE de Ferrol acusa al gobierno local de “falta de estrategia turística” y alerta de la caída de visitantes

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Turismo, (27 septiembre) el grupo municipal socialista de Ferrol ha mostrado su preocupación por la “falta total de estrategia turística” del gobierno local del Partido Popular.

La concejala Eva Martínez recordó que la Sociedad Mixta de Turismo lleva casi dos años sin gerente ni personal, y que las oficinas municipales operan sin contrato. A su juicio, esta ausencia de gestión se refleja ya en los datos de visitantes: en agosto llegaron 3.597 turistas, frente a los 3.744 del mismo mes de 2024.

Martínez subrayó que, aunque los peregrinos del Camino Inglés siguen creciendo —3.036 este agosto frente a los 2.905 del pasado año—, el balance global desciende. “Es un síntoma de que no se está haciendo nada para promover y fomentar la visita a la ciudad”, señaló. Según el grupo socialista, la promoción municipal se limita a acudir a un par de ferias anuales, lo que repercute también en la calidad de la visita de los peregrinos, que en su mayoría solo pasan una noche en Ferrol o inician directamente la ruta jacobea.

"pasos atrás"

La edil defendió la apuesta que su partido hizo en el anterior mandato por el Camino Inglés como eje central de la oferta turística, con proyectos como La Primera Milla, la captación de un millón de euros para la modernización de la ruta o la creación de un grupo de trabajo con administraciones y colectivos vinculados al Camino. En su opinión, el actual gobierno “ha roto completamente esa estrategia”, perdiendo incluso financiación europea, y vive “del trabajo realizado durante el pasado mandato socialista”, como la puesta en valor del Modernismo, la candidatura a Patrimonio Mundial o la recuperación del Castillo de San Felipe.

“Lejos de mejorar lo hecho, Rey Varela está dando pasos atrás”, concluyó Martínez, quien insistió en que para el PSOE el turismo sostenible es un sector estratégico para la diversificación económica de Ferrol.