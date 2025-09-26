El PSOE denuncia el "desastre" del transporte metropolitano en Ferrolterra y reclama a la Xunta soluciones

El PSOE ha denunciado la "situación insostenible" del sistema de transporte público que conecta los municipios de la comarca de Ferrol, del que es responsable la Xunta, a la que exigue soluciones.

En una rueda de prensa ofrecida en la mañana de este jueves en la parada situada en la avenida de As Pías, en el barrio ferrolano de Caranza, el secretario general provincial, Bernardo Fernández, ha calificado el nuevo contrato de transporte como un "auténtico desastre" que aísla a miles de vecinos. "Son muchas las personas que quedan tiradas en las paradas porque no hay plazas suficientes en los autobuses", ha afirmado Fernández, poniendo como ejemplo zonas de Cabanas que solo tienen conexión a primera hora de la mañana y a última de la tarde.

El dirigente socialista ha exigido directamente al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "adopte medidas ya de forma inmediata" para solventar la problemática que afecta a trabajadores, estudiantes y personas mayores que no consiguen llegar a tiempo a sus citas o puestos de trabajo. Fernández también ha lamentado que los pliegos del nuevo contrato hayan beneficiado a "grandes empresas", provocando la desaparición del tejido empresarial más pequeño que, a su juicio, ofrecía un mejor servicio.

En el acto, el diputado autonómico Aitor Bouza ha puesto el foco en el inicio del curso escolar, una etapa en la que la situación se agrava debido a un nuevo modelo que combina el transporte escolar con el ordinario.

"El transporte no solamente deja tirados en las paradas a todos esos usuarios que tienen que ir a su trabajo, sino también a todos esos niños y niñas", ha sostenido Bouza, señalando que los alumnos se ven obligados a adaptarse a los horarios de los buses, llegando a sus centros "muchísimo antes de que comiencen las clases".

El PSOE elevará esta reivindicación al Parlamento de Galicia, al considerar que la situación es culpa "única y exclusivamente de la mala gestión de las políticas de transporte de la Xunta de Galicia".

FERROCARRIL

En cuanto a la conexión ferroviaria, Bernardo Fernández ha dicho que el PSOE lleva "décadas reclamando esa conexión ferroviaria de A Coruña a Ferrolterra" y que es fundamental modernizarla para garantizar un servicio de cercanías en condiciones y que permita la conexión del puerto exterior.

Finalmente, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ferrol, Ángel Mato, ha extendido las críticas al gobierno local de la ciudad. Mato ha lamentado que el alcalde de Ferrol haya "renunciado a reclamar y reivindicar algo que es clave" como cabecera de comarca.

"No hay más que ver la situación a la que se encuentra la propia estación de autobuses de Ferrol", ha señalado Mato, que ha reprochado que el regidor se centre en proyectos a largo plazo (como el tren) mientras "esquiva hablar de la competencia que tiene para reivindicar a la Xunta de Galicia algo que es imprescindible: tener una buena comunicación interurbana".

Los tres participantes han coincidido en que el problema afecta a servicios básicos como la sanidad, el trabajo y los centros educativos, y anunciaron que el grupo socialista llevará "esta propuesta que es urgente" al Parlamento de Galicia.