Propuesto para sanción un vecino de Valdoviño por una quema no autorizada

La Guardia Civil de la Comandancia de A Coruña ha propuesto para sanción a un vecino de Valdoviño por realizar quemas no autorizadas e incumplir las restricciones de seguridad en un momento de alerta máxima por riesgo de incendio forestal. E

stas acciones, consideradas una infracción grave, conllevan importantes sanciones económicas.

En concreto, se detectó la quema de rastrojos en las inmediaciones de una vivienda ubicada en la parroquia de Meirás, en el municipio de Valdoviño.

Los agentes de la Guardia Civil obligaron al responsable a apagar el fuego de inmediato y lo propusieron para una sanción administrativa por infracción grave de la Ley de Montes (Ley 43/2003). Las multas por este tipo de acciones oscilan entre los 1.001 y 1.000.000 de euros.

CONCIENCIACIÓN

La Guardia Civil insiste en la importancia de la concienciación y la colaboración ciudadana para prevenir incendios. En un contexto de riesgo extremo, el uso de fuego contraviniendo las prohibiciones existentes pone en peligro tanto el entorno natural como la seguridad de las personas.

Las autoridades hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana: si eres testigo de alguna actividad ilícita que pueda provocar un incendio, contacta con la Guardia Civil a través del teléfono de emergencias 062.