Propietarios de las Fragas do Eume denuncian a la Xunta por vulnerar sus derechos de propiedad

Parcela afectada en las Frgas do Eume

Las asociaciones ‘Parque Natural Fragas do Eume: Naturaleza y Desarrollo’ y ‘Unión da Propiedade para a Defensa da Fraga do Eume’, que agrupan a propietarios de terrenos dentro del Parque Natural Fragas do Eume, han denunciado nuevas actuaciones de la Xunta, que según afirman, suponen un "atropello sistemático" de los derechos de propiedad.

En un comunicado conjunto, las entidades aseguran que la administración autonómica lleva casi tres décadas "pisando" dichos derechos, en referencia a una situación que se remonta a 1996.

La denuncia más reciente se refiere a un caso concreto en el que un propietario fue notificado por el Catastro de la retirada de la titularidad sobre una de sus fincas.

El afectado, al visitar el terreno, descubrió que una plantación autorizada hace más de diez años había sido talada y varios árboles de gran porte, secos.

Cedida Uno de los eucaliptos ya cortados

Las asociaciones califican de "grave" que la administración actúe sin verificar previamente la información sobre la titularidad de las fincas, lo que consideran una muestra de falta de rigor y transparencia.

"¿Qué ocurre si la correspondencia no llega a tiempo al propietario? ¿Quién se hace cargo de los perjuicios económicos, morales y psicológicos que esto conlleva?", se preguntan en la nota, al tiempo que exigen a la Xunta mayor responsabilidad en la gestión del parque.

Las organizaciones denuncian además que este tipo de actuaciones afectan especialmente a personas mayores, muchas veces residentes en zonas rurales, para quienes los trámites administrativos y legales suponen una carga adicional.