Propietarios de las Fragas do Eume buscan en Europa “justicia” y compensaciones tras la negativa de la Xunta

Propietarios de terrenos situados en el parque natural de las Fragas do Eume, que abarca territorio de A Capela, As Pontes, Cabanas, Monfero y Pontedeume, se han concentrado este jueves ante el edificio administrativo de la Xunta en la plaza de España de Ferrol, para exigir compensaciones económicas y el fin de las restricciones que, denuncian, les impiden hacer uso de sus parcelas desde hace tres décadas.

Con una queja ya admitida a trámite en el Parlamento Europeo, los manifestantes reclaman una investigación sobre la gestión del espacio protegido, al grito de que "las fragas son nuestras".

La portavoz de los afectados, Ángeles Pita, ha expresado la "esperanza" depositada en la institución europea tras años de "trabas" por parte de la administración gallega. "Nosotros estamos esperanzados, porque si no, no ganaríamos. Esperamos que la Unión Europea se tome el tiempo suficiente para venir, para investigar lo que está pasando con el parque, tanto en el tema de propiedad como en el tema del medioambiente, porque yo creo que no cumple ninguno", ha manifestado.

Pita ha detallado las duras limitaciones a las que se enfrentan, con 432 hectáreas de reserva donde "no se puede hacer nada" y más de 3.300 hectáreas de uso limitado donde las restricciones son casi absolutas.

NO SE OPONEN A LA CONSERVACIÓN

La portavoz ha insistido en que los propietarios no se oponen a la conservación del bosque atlántico, "parece que debe ser casi un milagro tener tanto espacio, que se conserve", pero ha recalcado que "eso no puede ser a costa nuestra, a costa de pequeños propietarios". Ha criticado además la política de compra de terrenos por parte de la Xunta, citando una operación reciente: "Compraron 20 hectáreas, pagaron a 0,70 euros el terreno, y luego cortaron los eucaliptos. Si a nosotros nos dieran nuestros terrenos con los árboles autóctonos ya crecidos, estaríamos encantados. Por un lado demonizan el eucalipto y por otro están premiando".

La concentración ha contado con la presencia de representantes políticos. El diputado del BNG en el Parlamento de Galicia, José Manuel Golpe Acuña, ha calificado la admisión a trámite de la queja en Europa como "una ventana de esperanza" ante una situación de "dejadez que dura ya muchos años". "Declaras parque natural sobre terrenos privados, y cuando llega el momento de hacerte con esos terrenos, pues haces de todo menos aplicar justicia", ha censurado.

Golpe ha denunciado que "la Xunta no tiene ningún plan para dar respuesta a estas demandas" y que cuando compra, lo hace "a precios ridículos". "Si lo comparamos con otras zonas del Estado, aquí no hay por dónde cogerlo. Ya no vamos a compararnos con Doñana, pero en otras zonas vemos que el trato a los propietarios fue totalmente diferente", ha sentenciado.

Por su parte, el diputado socialista Aitor Bouza, presente en el acto, ha respaldado la legitimidad de las demandas y ha anunciado que su grupo llevará la cuestión al Parlamento gallego esta misma tarde. "Los propietarios tienen una sustentación en sus reivindicaciones. Veremos lo que concluye la UE, pero por lo menos vamos encaminados a trasladarlas a nuestro ámbito", ha explicado. Bouza ha avanzado que formularán una pregunta al Gobierno gallego para instarle a "escuchar antes de que la Unión Europea tenga que volver otra vez a sacarles los colores".