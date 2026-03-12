Polémica con las declaraciones del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron de EH Bildu, sobre la Korrika y los carteles de presos de ETA: "Me da lo mismo que sea a favor del Alcoyano o de apoyo a la agrupación de los presos"

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha mostrado este jueves su apoyo a la Korrika como una iniciativa de impulso al euskera "por encima de todo". Asiron ha señalado que quienes aprovechan el evento para mostrar carteles de presos de ETA lo hacen a título "particular", desvinculando así a la organización.

Sin embargo, UPN, PSN y PP de Pamplona han aprobado una declaración para retirar la subvención a la Korrika si se apoya al terrorismo en la misma. Atención a lo que dice ha dicho el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron: "La Korrika es una carrera de apoyo al euskera por encima de todo y bueno, yo creo que también estamos de acuerdo en que a todos y todas nos gustaría que fuera precisamente eso. Que luego puede haber ahí gente que a título particular plantea sus reivindicaciones. Me da lo mismo que sea a favor del Alcoyano o del apoyo a la agrupación de los presos. Eso yo entiendo que son planteamientos particulares".

Planteamientos particulares

Asiron ha considerado en declaraciones a los medios que existe un consenso amplio sobre la necesidad de respaldar la carrera. En este sentido, ha explicado que, al igual que ocurre en otros eventos multitudinarios, algunas personas pueden aprovechar estos espacios para expresar reivindicaciones personales, pero ha subrayado que esas manifestaciones no deben atribuirse a la organización de la Korrika.

El primer edil ha insistido en que estas expresiones pertenecen al ámbito individual y no pueden usarse para responsabilizar a los organizadores. "Me da lo mismo que sea a favor de no sé del Alcoyano o de apoyo a la agrupación de los presos. Eso yo entiendo que son planteamientos particulares, de los cuales no se puede culpar a la organización de la Korrika en modo alguno", ha declarado.

Apoyo del PSN con matices

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, ha señalado que su formación ya ha trasladado públicamente su respaldo a la carrera en favor del euskera y ha subrayado que el PSN seguirá apoyando su celebración. No obstante, ha advertido de que los socialistas condenarán cualquier símbolo que suponga una exaltación del terrorismo.

Nosotros no vamos a estigmatizar la Korrika y vamos a seguir apoyando el euskera desde la voluntariedad" Joseba Asirón EH Bildu

Curiel ha querido desvincular estos comportamientos de la propia carrera, indicando que situaciones similares pueden darse en otros ámbitos públicos. "Nosotros no vamos a estigmatizar la Korrika y vamos a seguir apoyando el euskera desde la voluntariedad”, ha sentenciado.