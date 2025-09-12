Propietarios de fincas de las Fragas do Eume exigen compensaciones a la Xunta tras una "ocupación" de 28 años

Propietarios de fincas dentro del Parque Natural Fragas do Eume se han concentrado en la mañana de este jueves, ante el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol, para reclamar a la Administración autonómica compensaciones económicas por las limitaciones que sufren en sus parcelas. La protesta se produce tras 28 años de lo que la asociación califica como "ocupación" de sus terrenos sin ningún tipo de acuerdo.

Ángeles Pita Balsa, presidenta de la Asociación Parque Natural Fragas do Eume, Naturaleza y Desarrollo, ha denunciado que la Xunta "padece sordera, no escucha, no atiende" las demandas de los propietarios. Según Pita, un grupo de representantes se reunió con la administración hace unos meses y les presentaron una serie de propuestas, pero no han recibido respuesta alguna.

La portavoz de los propietarios ha lamentado la falta de iniciativa de la Xunta para llegar a un acuerdo. Señaló que el Gobierno gallego ha optado por comprar terrenos a precios que no consideran justos y que no tienen en cuenta el valor patrimonial de las fincas. "La gente vende suelo, pero no se está compensando ni la situación ecosistémica, no se está contemplando el patrimonio que hay, ni el industrial, ni el de las mámoas, ni el de los muros", afirmó.

Pita Balsa aseguró que en otras comunidades, como en el País Vasco, se aplican compensaciones por la pérdida de renta, algo que no sucede en Galicia. La asociación considera que la situación actual es una "ocupación", ya que los propietarios se ven impedidos de realizar casi cualquier actividad en sus terrenos.

"Llevamos así desde el año 2023, esperando que nos escuchen, pero no mueven ficha", concluyó la presidenta, que ha asegurado que seguirán luchando hasta que se les haga justicia.