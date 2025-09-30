El Barcelona logra un beneficio ordinario de 2 millones de euros y presume de cumplir por segundo año con las cuentas

La Junta Directiva del FC Barcelona aprobó este 30 de septiembre las cuentas de la temporada 2024-25. El club logró un beneficio ordinario de 2 millones de euros, cumpliendo así por segundo año seguido su objetivo económico. Sin embargo, tras restar los resultados extraordinarios e impuestos, el balance final es de -17 millones de euros.

A pesar de este resultado negativo, el Barça destaca la mejora progresiva de su situación financiera, especialmente teniendo en cuenta la caída de ingresos por las obras del nuevo Spotify Camp Nou.

De cara a la temporada 2025-26, el club ha aprobado un presupuesto que prevé un beneficio consolidado de 4 millones de euros. Además, espera batir récords en ingresos de patrocinio y merchandising, y avanzar en el regreso de los aficionados al estadio.

Por otro lado, la Junta ha convocado la Asamblea General Ordinaria de Socios y Socias para el 19 de octubre, que se celebrará de forma telemática desde el Auditorio 1899. En los próximos días se publicará la convocatoria oficial con el orden del día, y el club pondrá a disposición de los socios toda la información económica, además de organizar encuentros con los medios para explicar los resultados con detalle.