Propietarios de fincas en Fragas do Eume denuncian la falta de compensaciones y anuncian una nueva movilización

Foto de archivo de los propietarios de las Fragas do Eume ante el edificio de la Xunta en Ferrol

Los propietarios de fincas en el Parque Natural Fragas do Eume han vuelto a denunciar la falta de compensaciones por las limitaciones de uso que impone la normativa del espacio protegido. Representados por la Asociación Parque Natural Fragas do Eume, Naturaleza y Desarrollo, presidida por Ángeles Pita Balsa, los afectados señalan que, tras la manifestación del 31 de julio, no han recibido respuesta alguna por parte de la Xunta de Galicia.

Esta falta de diálogo ha motivado la convocatoria de una nueva movilización para este jueves, 11 de septiembre, a las 11:00 horas, frente al edificio administrativo de la Xunta en Ferrol. El objetivo es exigir una solución "conjunta, justa y duradera" a una problemática que, según afirman, se arrastra desde hace décadas.

Además de las reivindicaciones generales, los propietarios han mostrado su preocupación por la adquisición de fincas en el parque por parte de la Xunta, pidiendo transparencia sobre las áreas de protección (Zona I, II, III o IV) en las que se están realizando estas compras. También denuncian que los precios ofrecidos por metro cuadrado son "un total despropósito, completamente alejados de la realidad".

Aseguran que desde la declaración del Parque Natural en 1997, los propietarios han visto cómo se han ampliado las limitaciones a la explotación forestal, agrícola y ganadera sin que exista un régimen de ayudas o compensaciones por la pérdida de valor patrimonial.

DEMANDAS

Es por ello que este colectivo demanda “un sistema de compensaciones económicas proporcional a las restricciones”, la valoración y reconocimiento de la situación jurídica de las fincas afectadas, además de “transparencia en las adquisiciones de la Xunta y criterios claros”.

También piden el “reconocimiento legal de sus derechos y un diálogo real para acuerdos voluntarios de venta a precios justos” o un sistema de compensaciones para quienes decidan mantener su titularidad.

Piden también “una revisión urgente” del Plan Rector de Uso e Xestión (PRUX) del parque, con su participación, así como la equiparación de derechos con otros espacios protegidos.

Por último, desde la Asociación Parque Natural Fragas do Eume, aseguran que la situación vulnera el principio de equidad y justicia ambiental, ya que la protección de la naturaleza “no puede hacerse a costa de los derechos de los propietarios” y el colectivo ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, asociaciones agrarias y comunidades de montes para que se unan a la movilización.