La Policía Nacional advierte de un nuevo fraude por llamada telefónica que afecta a Ferrolterra

La Policía Nacional ha lanzado una advertencia sobre una nueva modalidad de estafa que ya ha afectado a numerosos ciudadanos en la comarca de Ferrolterra. Los ciberdelincuentes están suplantando la identidad de entidades bancarias mediante llamadas telefónicas con el objetivo de acceder a las cuentas y datos personales de las víctimas.

Esta técnica, conocida como spoofing, no solo permite que los delincuentes se hagan pasar por gestores del banco, sino que también logran que el teléfono móvil de la víctima identifique la llamada o el SMS como si fuera de su propia entidad bancaria, lo que aumenta la confianza en la estafa.

Para evitar caer en este tipo de engaños, la Policía Nacional ofrece una serie de consejos clave:

Desconfíe de llamadas urgentes o amenazantes. Esté alerta ante cualquier llamada que le transmita urgencia, que amenace con bloquear su cuenta o que le ofrezca premios inusuales.

No facilite información sensible. Su banco nunca le pedirá por teléfono sus credenciales de banca electrónica, datos de tarjetas, códigos de seguridad, ni la instalación de programas o aplicaciones.

Acceda a su banco de forma segura. Nunca haga clic en enlaces de mensajes o correos electrónicos. Siempre debe acceder a su cuenta a través de la aplicación oficial del banco o escribiendo la dirección web directamente en el navegador.

Ante la duda, contacte con su entidad. Si le asalta alguna sospecha, no facilite ningún dato y contacte directamente con su gestor o el servicio de atención al cliente de su banco.

También puede contactar con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) llamando al 017 o enviando un mensaje de WhatsApp al 900 116 117 para recibir asistencia.