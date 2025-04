Polémica sobre la ubicación de un nueva zona para perros en Freixeiro, Narón

Los dueños de perros en el barrio naronés de Freixeiro ya han conseguido reunir más de 500 firmas a través de la plataforma Change.org para la delimitación de una zona para el ocio y disfrute de sus sus canes en el parque Río Freixeiro.

Actualmente disponen de un parque en la parroquia, pero critican es una especie de pipican, muy pequeño y con los elementos de juego muy deteriorados y en donde no se hace el mantenimiento adecuado.

El pasado jueves se celebró un pleno ordinario en el ayuntamiento de Narón en el que se aprobó con los votos a favor de los grupos en la oposición una moción para la construcción de esta zona para los perros en el parque de Freixeiro, pero el ayuntamiento gobernado por Tega afirma que es una zona inundable y que ya tienen un proyecto para la construcción de un gran parque canino en la zona de A Gándara. Aún así se reunirán con dueños de los perros para abordar el asunto en los próximos días.

Isabel Figueroa, portavoz del colectivo y dueña de mascotas, "pedimos otra zona porque el parque que existe actualmente en Freixeiro no es adecuado para nuestros, ha hay mantenimiento. Todos los elementos de madera están rotos, con astillas, con puntas, con peligro incluso para los animales y la gente. Pedimos algo tan simple como que nos cierren una zona del parque de río Freixeiros que no es una zona muy transitada. Nosotros creemos que el macro parque que quieren hacen en A Gándara sí se puede hacer, siempre y cuando las parroquias también estén surtidas de algo necesario como una zona de esparcimiento y de ocio para nuestras mascotas. Es lo único que pedimos."

LA AAVV DE FREIXEIRO, EN CONTRA, PIDE CIVISMO

Por su parte desde la AAVV de Freixeiro no están de acuerdo con esa petición y lo que demandan a los propietarios de los perros, es que tengan civismo, ya que no ven bien la convivencia, a veces molesta, de los perros con los niños en casi el mismo espacio. Según María Isabel Mouriz, presidenta de la asociación vecinal "Yo y mis vecinos no creemos que este parque seta tan necesario en esa zona. Lo que sí sería necesario es que utilizaran la zona que hay actualmente, pero no la usan. La gente del entorno que tiene perros los llevan al parque de los niños y así se producen algunos conflictos. Yo creo que lo que más se necesita es educación cívica por parte de los propietarios."