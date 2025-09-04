La periodista Ada Romero será la pregonera de la XXXV Festa do Pan de Neda

El Ayuntamiento de Neda ha designado a la periodista Ada Romero como pregonera de la XXXV Festa do Pan, que se celebrará este domingo, 7 de septiembre, en el paseo marítimo.

La elección, que en esta ocasión se centra en el ámbito de la comunicación, continúa la apuesta municipal por contar con mujeres nedenses al frente de un acto tan simbólico. Romero toma así el relevo de la actual vicerrectora del Campus de Ferrol y de Responsabilidad Social de la UDC, Ana Ares.

Nacida en Neda y criada entre Xuvia y la Avenida de Algeciras, Romero estudió Periodismo en Santiago de Compostela y completó un máster en comunicación audiovisual en Madrid, donde inició su trayectoria en un medio local. Desde hace casi 17 años es una de las voces más reconocidas de COPE Ferrol, donde conduce espacios como Herrera y Mediodía en COPE.

La periodista asegura que recibió con sorpresa e ilusión la invitación del Ayuntamiento y que asume el encargo “con orgullo”, recordando además sus vivencias personales en la Festa do Pan durante su juventud en Albarón.

El pregón está programado para las 13:00 horas, aunque la jornada arrancará a partir de las 10:00 con la apertura de los puestos de panaderías participantes y del mercado artesanal. La programación se completará con la tradicional comida popular, actividades infantiles y actuaciones musicales que acompañarán a vecinos y visitantes en una de las citas gastronómicas más emblemáticas de Galicia.