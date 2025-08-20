COPE
Ferrol - Cedeira - Cariño
Pedroso se prepara para la 'Festa do Porco ao Espeto'

La cita gastronómica ofrecerá este sábado 'petiscos' gratis al mediodía y una cena con menú completo por la noche, amenizada con música en directo

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

La parroquia de Pedroso, en Narón, acogerá una nueva edición, la segunda, de la tradicional 'Festa do Porco ao Espeto' este sábado, 23 de agosto, en la pista polideportiva. La celebración, organizada para disfrutar de la gastronomía y la música, contará con actividades a lo largo de todo el día.

La jornada comenzará a las 12:00 horas con una sesión vermú en la que se ofrecerán 'petiscos' gratis para todos los asistentes.

El plato fuerte de la fiesta llegará por la noche. A partir de las 21:00 horas, los comensales podrán degustar un menú completo que incluirá el protagonista del evento, el 'porco ao espeto', acompañado de churrasco, chorizos, patatas, pan, bebida, postre y café.

Tras la cena, la música tomará el protagonismo con la actuación de Vanesa Ramil y el grupo La Promesa Pop Rock, que pondrán el broche final a la jornada.

Los interesados en participar en la cena podrán adquirir los tickets a precios populares en la cantina de la Sociedad Cultural Recreativa A Pombiña.

