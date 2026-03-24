Ocho empresas pujan por la reurbanización de la avenida Doctor Fleming en Ferrol

Un total de ocho empresas han presentado ofertas para ejecutar las obras de reurbanización del tramo final de la avenida Doctor Fleming, así como para mejorar la conexión peatonal entre las calles Alonso López e Ignacio Martell, en el barrio de Canido. Así lo ha informado el concejal de Contratación, Javier Díaz Mosquera.

El proyecto apuesta por la accesibilidad y la creación de un espacio de prioridad peatonal. En este nuevo ámbito solo se permitirá el paso de vehículos para acceder al garaje de una vivienda unifamiliar situada al fondo de la avenida Doctor Fleming, así como a los futuros garajes que den servicio a dos parcelas más de suelo urbano consolidado que lindan con la zona de actuación. Esta intervención permitirá una conexión accesible y permeable entre la avenida y la calle Alonso López.

La actuación contempla también la creación de nuevas zonas verdes y la plantación de arbolado bilateral en la avenida Doctor Fleming. Además, se construirán escaleras para salvar el desnivel de casi dos metros que existe entre las calles Alonso López e Ignacio Martell, facilitando así la movilidad peatonal entre ambas. En cuanto al mobiliario urbano, se instalarán bancos, nuevas luminarias con tecnología led, una fuente de agua potable y dos canastras de baloncesto en un espacio libre destinado a generar una zona de juego.

El presupuesto de licitación asciende a 319.331,45 euros y el plazo de ejecución de las obras será de seis meses.