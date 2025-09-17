Un niño herido en una colisión entre dos vehículos en Pontedeume
El accidente se produjo cerca del colegio La Gran Obra de Atocha. El menor, que se quejaba de dolor de cabeza, fue atendido por una ambulancia y trasladado a un centro médico
Ferrol - Publicado el
1 min lectura
Un accidente de tráfico en el centro de Pontedeume dejó como resultado a un niño herido. La colisión, en la que se vieron involucrados dos vehículos, ocurrió a las 8:52 horas de este miércoles en la intersección de la N-651 con la avenida de A Coruña, cerca del colegio La Gran Obra de Atocha.
Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el menor, que viajaba en uno de los coches, se quejaba de dolor de cabeza tras el impacto.
Hasta el lugar del suceso acudió una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendió al niño y lo trasladó a un centro sanitario para una evaluación más detallada. También se presentó la Policía Local de Pontedeume para regular el tráfico y realizar las diligencias correspondientes.
Escucha en directo
COPE FERROL
"¿Por qué quedarse en el boicot solo al ciclismo si Israel se clasifica para el Mundial de fútbol? ¿Qué le va a instar a la Federación?"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h