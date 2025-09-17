Un niño herido en una colisión entre dos vehículos en Pontedeume

Zona en la que se produjo la colisión entre los dos vehículos

Un accidente de tráfico en el centro de Pontedeume dejó como resultado a un niño herido. La colisión, en la que se vieron involucrados dos vehículos, ocurrió a las 8:52 horas de este miércoles en la intersección de la N-651 con la avenida de A Coruña, cerca del colegio La Gran Obra de Atocha.

Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el menor, que viajaba en uno de los coches, se quejaba de dolor de cabeza tras el impacto.

Hasta el lugar del suceso acudió una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendió al niño y lo trasladó a un centro sanitario para una evaluación más detallada. También se presentó la Policía Local de Pontedeume para regular el tráfico y realizar las diligencias correspondientes.