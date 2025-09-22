Fermín, tres semanas de baja; Gavi pasará por quirófano para tratar sus problemas en la rodilla

Malas noticias para el entrenador alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, que perderá a Gavi y a Fermín para los próximos partidos, aunque las noticias que llegan sobre Fermín sobre mejores.

GAVI

Por un lado, el FC Barcelona ha confirmado que Gavi se sometió este domingo a intensas pruebas de esfuerzo deportivo tras finalizar el tratamiento conservador por una lesión radial del menisco interno de la rodilla derecha.

Las conclusiones son que, para garantizar la mejor recuperación y regreso a la dinámica competitiva, Gavi se someterá este martes a una revisión artroscópica a cargo del Dr. Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. Una vez finalizada la intervención se emitirá un nuevo comunicado médico.

FERMÍN

Por otro lado, Fermín López presenta una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo, tal y como señala el parte médico del club blaugrana. Según el mismo, el tiempo de baja para Fermín será de unas tres semanas.