Neda, punto de partida de la novena etapa del Camiño do Mar con respaldo institucional

La localidad de Neda se convirtió en la mañana de este domingo, 27 de abril, en el punto de inicio de la novena etapa del Camiño do Mar, acogiendo a los peregrinos que participan en la iniciativa promovida por la Asociación de Amigos do Camiño do Mar.

La recepción tuvo lugar en el Albergue de Peregrinos, donde el alcalde de Neda, Ángel Alvariño (PSOE), el obispo de Mondoñedo-Ferrol, monseñor Fernando García Cadiñanos, acompañados por las concejalas de Turismo, Marián Bello, y de Igualdad, Ángeles Puentes, así como el párroco Ramón Antonio López Rodríguez, dieron la bienvenida a los caminantes.

Durante el encuentro, se procedió al sellado de las credenciales de los peregrinos. Posteriormente, tanto el alcalde, el obispo como el párroco quisieron mostrar su apoyo a la declaración oficial de esta vía como ruta jacobea, firmando en el libro de la entidad impulsora.

Concello de Neda Participantes en la peregrinación desde Ribadeo

Minutos después, a las puertas del albergue, el alcalde Ángel Alvariño subrayó el valor de esta iniciativa para la promoción de los diferentes municipios por los que discurre esta antigua vía de peregrinación a Santiago.

Por su parte, el obispo Fernando García Cadiñanos invitó a los participantes a vivir plenamente los valores inherentes a la peregrinación, como la fraternidad, la introspección y la solidaridad. Esta novena etapa del Camiño do Mar finalizó en Pontedeume.