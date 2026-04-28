Narón instala señalización y un visor digital con códigos QR para advertir de las fuentes no potables

El Ayuntamiento de Narón ha completado una campaña de señalización de las fuentes públicas que carecen de control sanitario y, por tanto, no son aptas para el consumo. La iniciativa se complementa con la puesta en marcha de un visor digital que permite consultar información detallada de cada instalación a través de códigos QR y del Geoportal municipal.

La nueva herramienta en línea ofrece a los vecinos datos como la ubicación exacta de las fuentes, su tipología —ornamental, histórica, etc.—, la indicación expresa de potabilidad o no potabilidad, imágenes actualizadas de las instalaciones —que se incorporarán de forma progresiva— e información clara para garantizar un uso seguro.

La campaña incide especialmente en aquellas fuentes que no están conectadas a la red municipal de abastecimiento. Todas ellas han sido rotuladas con el mensaje: “Agua sin control sanitario. No potable”, con el fin de advertir de manera inequívoca a la población.

Estas fuentes proceden habitualmente de manantiales naturales y no disponen ni de un control sanitario continuo ni de la trazabilidad necesaria para asegurar su potabilidad. La calidad del agua puede verse alterada por escorrentías tras episodios de lluvia, contaminación difusa o vertidos puntuales, lo que impide garantizar de forma permanente que sea apta para el consumo, incluso aunque se realicen analíticas puntuales.

Por el contrario, el agua suministrada a través de la red municipal es la única que puede considerarse apta para el consumo con todas las garantías, al estar sometida a controles sanitarios permanentes, contar con tratamientos específicos y disponer de una supervisión técnica que asegura su trazabilidad desde la captación hasta el punto de consumo.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Narón facilita el acceso sencillo, actualizado y permanente a la información sobre las fuentes públicas del municipio y su estado, refuerza la cartelería instalada y contribuye a un uso responsable y seguro de estos espacios. Toda la información puede consultarse en el Geoportal municipal https://naron.maps.arcgis.com/home/index.html.