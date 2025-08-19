Un motorista fallece en un accidente de tráfico tras chocar con un coche en Valdoviño

Un hombre de 49 años, residente en Cedeira, ha perdido la vida en el mediodía de este lunes, 18 de agosto, al colisionar la moto que conducía contra un vehículo en el municipio de Valdoviño.

El accidente, registrado en el kilómetro 9 de la AC-566, en la parroquia de Lago, movilizó a varios equipos de emergencia.

El Centro de Atención de Urgencias 112 Galicia fue alertado del incidente por Urxencias Sanitarias de Galicia-061 a las 13:50 horas. Inmediatamente, se desplazaron al lugar los Bomberos do Eume y el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Mugardos.

Una vez allí, los miembros del GES procedieron a la liberación del cuerpo del motorista, que había quedado atrapado debajo del vehículo, del tipo monovolumen.

Los servicios sanitarios presentes en el lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, muy conocido en Cedeira, debido a su vinculo con un local de hostelería en la localidad.