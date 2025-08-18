Moeche se prepara para recibir a Tanxugueiras en la 46ª edición del Festival Irmandiño

Moeche se prepara para una nueva edición de su evento más emblemático: el Festival Irmandiño. El presidente de la Asociación Cultural Irmandiños de Moeche, Álex Campos, ha confirmado que los preparativos para el festival, que se celebrará del 22 al 24 de agosto, están casi listos. “Todo listo no, pero sí que ya estamos en el proceso de seguir con el trabajo y dejar todo listo para el viernes, sábado y domingo”, afirmó.

El evento mantendrá la esencia que lo ha caracterizado durante 46 años: ser un festival gratuito y organizado por sus vecinos. El sábado será el día grande, con una programación que combina actividades infantiles con una destacada oferta musical.

Campos destacó que este año, el festival da “un paso importante en la parte musical” con la incorporación de grupos relevantes del panorama actual. El cartel incluye a formaciones como Mediarea y De Ninghures, grupos emergentes que están cosechando éxito en otros festivales.

El momento más esperado de la noche será el regreso de Tanxugueiras, un grupo que ya actuó en el festival hace unos años. “Estamos encantadísimos de que puedan volver a Moeche”, señaló Campos. La noche musical se cerrará con Vimbio, una propuesta que mezcla "rock, metal y rap" y que, según el presidente, "seguro que a la gente le va a sorprender y le va a hacer saltar".

EL PREGÓN Y ASALTO

Uno de los momentos cumbre del sábado será, como es tradición, el pregón y el asalto al castillo. Este año, el encargado de dar el pregón será Nervo, cantante del grupo Rebeliom do Inframundo. Su objetivo será animar a la multitud que, con sus antorchas, ascenderá hasta la fortaleza medieval para el tradicional asalto, que culmina con un espectáculo de fuegos artificiales.

La organización del festival, que tiene un presupuesto cercano a los 60.000 euros, se apoya en la colaboración de diversas entidades y en el trabajo voluntario. Campos agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Moeche, que este año aumentó su aportación a 9.000 euros, así como la ayuda de la Diputación de A Coruña y de empresas privadas como Gadis, Deleite y Estrella Galicia.

La principal fuente de financiación, sin embargo, sigue siendo la barra del festival, gestionada por la propia asociación y los vecinos de manera voluntaria. “La barra siempre fue trabajada por la gente de la organización y por los vecinos, y así de momento queremos que siga siendo. Al final somos un festival con historia, pero también somos un festival humilde”, comentó.

La programación del festival se expande al domingo, con actividades en las inmediaciones del castillo. La principal novedad es el Trail dos Irmandiños Castelo de Moeche, una prueba deportiva organizada en colaboración con el Club 21 Leguas. “Creemos que puede ser una opción de juntar deporte, cultura y música”, explicó Campos. La jornada del domingo incluirá también una comida campestre y las actuaciones de los grupos Parecetafolk y Lina e Lola.

A pesar de la posible inestabilidad del tiempo, Álex Campos lanzó una invitación a todos los interesados. “Invitamos a todos a venir al Festival Irmandiño. Tenemos las antorchas. ¡A asaltar el castillo!”.