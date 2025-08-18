Moeche se prepara para la 46ª edición del Festival Irmandiño con Tanxugueiras como plato fuerte

Moeche ya está listo para acoger la 46ª edición del Festival Irmandiño, uno de los eventos más esperados de la comarca, que este año regresa con Tanxugueiras como una de las actuaciones más destacadas. Para garantizar la celebración, la alcaldesa Beatriz Bascoy Maceiras y el presidente de la AC Irmandiños de Moeche, Alexandre Campos Saavedra, firmaron un convenio de colaboración el pasado 14 de agosto.

El acuerdo establece una aportación económica municipal de 9.000 euros para la organización del festival, cuyo presupuesto total se aproxima a los 60.000 euros. El convenio recoge un incremento de esta partida para apoyar un festival que cumple ya 46 años de historia.

La colaboración municipal va más allá de la contribución económica. El Ayuntamiento también proporcionará material logístico como vallas y contenedores, apoyo personal y coordinará la ayuda de las agrupaciones de Protección Civil de la zona. Además, el castillo podrá ser visitado de forma gratuita durante toda la jornada del sábado, el día central del festival.

Por su parte, la asociación cultural se encargará de la contratación de la mayoría de los grupos, a excepción de De Ninghures, contratado por el Ayuntamiento a través de la Red Cultural de la Diputación de A Coruña, que reintegrará un 75% del coste. La AC Irmandiños también asumirá la preparación y limpieza del recinto, la publicidad, el seguro de responsabilidad civil y la instalación de servicios como los baños.

TRES DÍAS DE ACTIVIDAD

El XLVI Festival Irmandiño se celebrará desde la noche del viernes 22 de agosto hasta la tarde del domingo 24, con un programa que promete atraer a numeroso público:

Viernes 22: La fiesta arranca a las 21:30h con una repichoca popular en el campo del festival.

Sábado 23: El día grande comienza a las 11:00h con la apertura del castillo, con entrada libre. A las 13:30h habrá una sesión vermú con picadiscos, y por la tarde se celebrará el asalto infantil al castillo (17:00h) y un campeonato de deportes rurales (18:00h). La noche de música contará con las actuaciones de Mediarea y De Ninghures, seguidas del esperado pregón y los conciertos de Tanxugueiras y Vimbio.

Domingo 24: La celebración se traslada al pie del castillo, con la novedad de la primera edición del Trail dos Irmandiños Castelo de Moeche. Tras la carrera, a partir de las 13:30h, se celebrará una sesión vermú y un almuerzo campestre, con las actuaciones de los grupos Parecetafolk y Lina e Lola a partir de las 16:30h.

El Festival Irmandiño es posible gracias a la colaboración de diversas entidades, en especial la Área de Cultura de la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento, así como el trabajo de la organización y los colaboradores para mantener un evento de carácter gratuito.