Lánzate al tiempo con Meteo Ferrolterra: Ya está disponible la nueva plataforma de predicción meteorológica

La plataforma digital Meteo Ferrolterra, en la dirección www.meteoferrolterra.com ha sido inaugurada oficialmente este domingo, a las 12:00 horas, abriendo sus puertas al público para ofrecer un servicio de información meteorológica integral y detallada. Creada con la misión de proporcionar datos "claros, útiles y visuales", la web cubre el tiempo en Galicia y el resto de España.

Meteo Ferrolterra destaca por su enfoque en la experiencia del usuario. La web permite a los visitantes interactuar directamente con la información a través de un mapa interactivo. Al hacer clic en cualquier punto, se despliega una ficha detallada con datos en tiempo real, como la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y la visibilidad.

Entre las funcionalidades más destacadas, la plataforma incluye:

Meteograma PRO: Una herramienta avanzada para descargar gráficos de predicción de temperatura, precipitación y viento.

Capas visuales: El usuario puede activar capas de información para ver el radar de precipitación, imágenes de satélite, la calidad del aire (PM2.5) y la actividad de rayos casi en tiempo real.

Sección de Mar: Ofrece información completa sobre mareas, oleaje y condiciones para la pesca, con horarios de pleamar y bajamar, y detalles sobre la altura y dirección de las olas. También se incluye una sección dedicada a las playas, con datos como la temperatura del agua y el índice UV.

Sección de Cielo: Una guía para observar el Sol, la Luna, planetas y constelaciones, con horarios de amanecer, atardecer y fases lunares.

Faros y avisos oficiales: Una capa que simula el haz de los faros costeros y una sección con avisos meteorológicos oficiales (amarillo, naranja y rojo) de la zona.

Datos de incendios: Información actualizada sobre fuegos forestales en Galicia y sus alrededores.

La plataforma se basa en la fiabilidad de sus fuentes y modelos, como los datos de predicción atmosférica y los modelos oceánicos. Los desarrolladores enfatizan la transparencia al detallar las latencias y los desfases de actualización de cada capa.

Meteo Ferrolterra también busca crear una comunidad activa. A través de un chat en directo y la opción de enviar alertas con fotos y ubicación, los usuarios pueden contribuir a la plataforma.

Los creadores invitan a los usuarios a explorar la web y enviar sus comentarios a través de los canales de contacto (correo electrónico, Instagram, Facebook o el chat de la propia web).