Chus Mateo, nuevo seleccionador español de baloncesto

Ya hay relevo en el banquillo de la selección española masculina de baloncesto. Tras la marcha del italiano Sergio Scariolo después de caer en la fase de grupos del último Eurobasket, la Federación Española de Baloncesto ha confirmado la llegada de Chus Mateo como su sustituo.

Un Chus Mateo que firma hasta 2029 y que será presentado en la mañana de este martes a partir de las 12h por la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, en el museo del organismo en la localidad madrileña de Alcobendas.

Chus Mateo se encontraba actualmente sin equipo tras poner fin a un periodo de tres años al frente del Real Madrid, con el que ganó seis títulos; una Euroliga, dos ligas, dos supercopas de España y una Copa del Rey.

vuelve a la selección

Mateo volverá de esta manera a trabajar con 'La Familia', pues ya ejerció como ayudante del técnico ahora saliente entre el 2009 y el 2012, ganando el Eurobasket del 2009 y la plata olímpica del 2012; dos de los ocho éxitos de Scariolo junto al Mundial del 2019, el bronce de Rio 2016, y otras cuatro medallas en la máxima competición continental de selecciones, tres de oro (2011, 2015 y 2022) y un de bronce (2017).

No fue la única vez en la que Mateo se sentó en el banquillo junto al preparador italiano, con quien también trabajó en el propio Real Madrid en la primera etapa de este en la entidad (1999-2002) y en el Unicaja de Málaga en dos periodos (2004-2006 y 2007-2008). Entre ambos vivió su primera experiencia profesional como técnico principal, con el CAI Zaragoza en LEB Oro (2006-2007).

Forjado como entrenador en clubes de la capital de España como el Canoe, desde donde dio el salto a la cantera blanca, también ha dirigido en China al Shanxi Zhongyu Brave Dragon (2012-2013) y en la elite al Fuenlabrada (2013-2014). Finalizada su estancia allí volvió al bando madridista como ayudante de Pablo Laso, quien también sonaba con fuerza para el puesto que él ocupará ahora.

Juntos formaron parte de una de las etapas más exitosas de la entidad y a él le relevó en el 2022. Desde entonces ha estado al frente tres temporadas ganando un total de seis títulos; una Euroliga, dos ligas, dos supercopas de España y una Copa del Rey; disputando diez finales de doce posibles.