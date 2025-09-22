La defensa de Santi Cañizares, exfutbolista, del Getafe de Bordalás tras las palabras de Ferran: "No es ético"

El Barcelona ganó 3-0 al Getafe en el último partido de la 5ª jornada de Liga, gracias a un doblete de Ferran Torres y a un gol de Dani Olmo. Estos tres puntos dejan a los azulgranas a dos del liderato del Real Madrid, que derrotaron 2-0 al Espanyol.

Los hombres de Flick volvieron a jugar sin Lamine Yamal y el entrenador alemán decidió meter cuatro cambios con respecto al partido ante el Newcastle. La primera parte estuvo totalmente dominada por los locales, que se fueron al descanso 2-0 con los dos goles de Ferran. El primer tanto llegó con un gran pase de Raphinha a Dani Olmo, que le dejó a Ferran un gran pase de tacón para que el delantero abriera el marcador. El segundo lo hizo en una contra llevada por Raphinha, que dejó a Ferran solo en un mano a mano ante David Soria y ante el que marcó con un tiro desde la frontal.

EFE BARCELONA, 21/09/2025.- El delantero del Barcelona Ferran Torres celebra tras anotar el primer gol del equipo durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports que disputan FC Barcelona y Getafe CF este domingo en el Estadi Johan Cruyff. EFE/ Alejandro Garcia

En la segunda parte, el Getafe empezó a pisar con mayor peligro el área azulgrana pero Dani Olmo sentenció en una jugada iniciada por un pase largo de Casadó a Raphinha, que llegó hasta línea de fondo y su pase atrás lo remató Olmo para poner el 3-0.

La polémica llegó al final del partido, cuando Ferran Torres habló en los micrófonos de DAZN sobre la manera de jugar del Getafe: "Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellos muchas veces no proponen nada e intentan hacer demasiadas faltas, en mi opinión, pero lo hemos encarrilado bien". Al azulgrana le respondió el entrenador azulón, José Bordalás, que fue muy crítico con el delantero: "Es una opinión muy ventajista porque la diferencia son 1.000 millones. El Barça es un equipo que tiene dos jugadores de un nivel altísimo por puesto, que puede combinar y hacer contras. Es una falta de respeto hacer ese comentario"

EFE BARCELONA, 21/09/2025.- El delantero del Barcelona Dani Olmo celebra tras anotar el tercer gol del equipo durante el partido de la jornada 5 de LaLiga que FC Barcelona y Getafe CF disputan este domingo en el Estadi Johan Cruyff. EFE/ Alejandro García

cañizares y la defensa de bordalás

En El Tertulión de los domingos se habló de esta polémica entre Ferran y Bordalás, y Santi Cañizares fue muy claro criticando al azulgrana: "No es ético eso decir que no propones nada, decir que no te gusta su fútbol, pero lo que es increíble es que Bordalás jamás se ha metido en ningún charco, jamás ha dicho absolutamente nada y permanentemente tiene que defender de acusaciones de todo el mundo. Es verdad que todo el mundo se sube a un barco que ya está en marcha, que es que el Getafe no propone nada y que el Getafe es un desastre. Pero que es verdad que si se ganó ese mérito es porque efectivamente propone un fútbol de carácter y un fútbol intenso, pero creo que es absolutamente injusto lo que estamos siempre faltándole el respeto a Bordalás"