Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol - Cedeira - Cariño

Investigado un conductor que fue localizando circulando por Pontedeume sin puntos en el carné por tercera vez

La Guardia Civil solicita el decomiso del vehículo del infractor, que se enfrenta a penas de prisión, multa o trabajos para la comunidad

 Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil de Tráfico.

La Guardia Civil de la Comandancia de A Coruña investiga a un hombre de 46 años por un presunto delito contra la seguridad vial. El individuo fue detectado conduciendo por tercera vez después de haber perdido la totalidad del crédito de puntos de su permiso de conducir.

Los hechos se iniciaron cuando el grupo de vigilancia de usuarios de riesgo del Destacamento de Tráfico de Ferrol detectó al conductor circulando por carreteras del municipio de Pontedeume. Tras identificarlo, los agentes verificaron que no disponía de puntos en su carné a causa de numerosas infracciones previas.

Dada la reincidencia en la comisión de este delito, la Guardia Civil ha solicitado a la Autoridad Judicial el decomiso del vehículo, al considerarse que fue el instrumento utilizado de forma continuada para cometer la infracción.

El investigado ha sido puesto a disposición judicial y se enfrenta a penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad.

