Un incendio en una vivienda deshabitada de Narón moviliza a los bomberos

Los bomberos de Narón intervinieron en un incendio que se originó en una vivienda deshabitada en la calle Fonte da Cruz. La alerta se recibió a las 23:13 horas de este miércoles, 3 de septiembre, a través del servicio de emergencias 112, que avisó de la salida de humo del inmueble.

A su llegada, los bomberos confirmaron que no había personas en el interior de la casa, pero el fuego se había extendido a otras dos viviendas anexas de dos plantas que también se encontraban deshabitadas. Las cubiertas y los forjados de estas últimas habían colapsado casi por completo, lo que generó un elevado riesgo de derrumbe.

La intervención del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Narón finalizó alrededor de las 00:15 horas de este jueves.

En el lugar también se personaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional para colaborar en las labores de extinción y seguridad.