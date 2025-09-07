Sabalenka, la reina de 5 millones de dólares de Nueva York

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha vencido este sábado por 6-3 y 7-6(3) a la estadounidense Amanda Anisimova y con ello ha conquistado por segundo año consecutivo el título individual femenino en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura en Nueva York (EE.UU.).

Sabalenka sumó el cuarto 'grande' a su palmarés en la que era su tercera final seguida en Flushing Meadows y la tercera de este 2025 en un 'Grand Slam'. No en vano, la número 1 del ranking mundial cayó en enero en el partido por el título del Abierto de Australia ante Madison Keys y en junio por el de Roland Garros frente a 'Coco' Gauff.

En Wimbledon se quedó a las puertas de la final. Eliminada a manos de Anisimova, precisamente, que hasta la final de hoy en Nueva York le tenía tomada las medidas a la bielorrusa, habiéndole ganado 6 de sus 9 precedentes. La estadounidense se llevó un varapalo terrible en la hierba del All England Club con un 6-0 y 6-0 que le endosó Swiatek. La peor derrota en el torneo desde 1911.

EFE Lleno en la pista central del US Open para ver la final entre Sabalenka y Anisimova.

Para resarcirse, la bielorrusa demostró que estaba enchufada desde el inicio, no perdonó cuando tuvo todo a favor y cerró el partido con 76 golpes ganadores y solo 15 errores no forzados, por 59 y 29 Anisimova.

Las lágrimas de alivio que Sabalenka derramó sobre la pista tras cerrar el encuentro reflejaron un año en el que había rozado la gloria sin poder abrazarla. Con su triunfo, se convierte en la primera tenista en conquistar dos años consecutivos el Abierto de Estados Unidos desde que Serena Williams lo logró en tres ediciones entre 2012 y 2014. Más allá de la gloria deportiva, Sabalenka se embolsó un premio de 5 millones de dólares, el mayor jamás entregado en un 'Grand Slam'. Anisimova recibirá 2,5 millones por haber llegado a la final.