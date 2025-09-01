Un incendio calcina una chabola en Serantes
El fuego calcinó la instalación de Pazos
Ferrol
1 min lectura
Un incendio alertó a los servicios de emergencia alrededor de las 11:45 horas de este lunes en la parroquia de Serantes, en Ferrol. Según la información proporcionada por los bomberos de Ferrol, el fuego afectó a una chabola en la zona de Pazos, que resultó casi completamente calcinada. Aunque las causas del incendio no han sido reveladas, no se reportaron heridos.
El fuego fue controlado y extinguido con rapidez por los bomberos, lo que evitó que se propagara a zonas cercanas.
