'Manita' de Portugal a Armenia e Inglaterra vence cómodamente a Andorra

armenia 0 - 5 portugal

Cristiano Ronaldo aceleró hacia los históricos 1000 goles con un doblete ante Armenia igual que Joao Felix, que también hizo dos, en la goleada ante Armenia, en el inicio de ambos equipos en la fase de clasificación para el Mundial 2026.

El cómodo triunfo luso, favorito del Grupo F que completan Hungría e Irlanda, alargó la cosecha anotadora de su astro, Cristiano Ronaldo, que a sus 40 años acumula ya 942 dianas oficiales. Solo 58 le separan del registro legendario de los 1000.

inglaterra 2 - 0 andorra

Inglaterra sumó su cuarta victoria consecutiva en la fase de clasificación para el Mundial 2026 al imponerse por 2-0 a Andorra en Villa Park (Birmingham), con goles de Christian García en propia meta y de Declan Rice, y mantiene el pleno de puntos en el grupo K.

El conjunto inglés llegaba con tres triunfos en sus primeros compromisos (2-0 ante Albania, 3-0 frente a Letonia y 0-1 en Andorra) y, pese a bajas importantes como Jude Bellingham, Cole Palmer, Bukayo Saka y John Stones, además de la ausencia por decisión técnica de Trent Alexander-Arnold, mantuvo su condición de favorito.