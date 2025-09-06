PARTIDO CON FRANCIA
El PSG confirma la grave lesión de Dembélé que se perderá el partido contra el Barcelona de la Champions
El club parisino ha anunciado en un comunicado que el atacante sufre una lesión en el isquiotibial derecho y estará de baja seis semanas.
Javier Pastor
Publicado el
1 min lectura
Ousmane Dembélé se vio obligado el pasado viernes a abandonar al descanso el partido de clasificación para el Mundial que Francia disputó contra Ucrania. Y en la noche de este sábado, el PSG ha confirmado la grave lesión del atacante en el isquiotibial derecho.
El extremo francés fue titular en el equipo elegido por Didier Deschamps, pero tuvo que ser sustituido para no agravar una lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego unas seis semanas, tal y como ha confirmado el conjunto parisino en el comunicado.
Un tiempo en el que Dembélé se perderá hasta siete partidos, incluido el duelo contra el Barcelona de la segunda jornada de la Champions League.
En el mismo parte médico, el PSG también confirmó la lesión de Désiré Doué, quien estará cuatro semanas de baja por unas molestias en el muslo derecho.
