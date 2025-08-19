El hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol inaugura una Unidad de Cirugía de la Mama

El hospital Ribera Juan Cardona ha anunciado la puesta en marcha de una nueva Unidad de Cirugía de la Mama, que estará bajo la dirección del doctor Juan Pablo Alarcón. El especialista se incorpora al centro ferrolano como nuevo jefe del servicio de cirugía general.

Con esta nueva unidad, el hospital busca ofrecer una atención integral y personalizada a pacientes con patologías de la glándula mamaria, tanto benignas como malignas. El doctor Alarcón, que cuenta con más de una década de experiencia en el Complejo Hospital Universitario de Ferrol (CHUF), liderará este servicio que integra a un equipo multidisciplinar.

"Tenemos el conocimiento, la experiencia y los recursos tecnológicos para ofrecer un servicio del más alto nivel", explica el doctor Alarcón. "Esta unidad aporta a las pacientes seguridad y garantías desde la primera consulta, pasando por el diagnóstico, hasta la finalización del proceso indicado para cada caso".

El nuevo jefe de servicio subraya la importancia de la coordinación entre los profesionales. "Trabajamos con un equipo multidisciplinar totalmente integrado y optimizado para que todas las pruebas se hagan lo antes posible, de una manera ordenada", añade.

El doctor Alarcón, con más de quince años de carrera profesional y experiencia internacional en hospitales de México y Estados Unidos, basa su filosofía de trabajo en brindar a los pacientes una información clara y sencilla sobre su patología. Su objetivo es explicar "los pros y contras de los tratamientos y las expectativas de las posibles técnicas quirúrgicas que requiera cada caso".

Para el especialista, su pasión radica en lograr el tratamiento integral de todo tipo de patologías de mama y en realizar "reconstrucciones muy específicas tanto con tejido propio de la paciente (autólogo) como con prótesis, obteniendo reconstrucciones funcionales y cirugías con excelencia cosmética y estética".