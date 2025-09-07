Un gran pregón con sabor a infancia y tradición

La periodista Ada Romero, de COPE Ferrol, natural de Neda, ha sido la encargada de pronunciar en el mediodía de este domingo el pregón de la 35º Festa do Pan de Neda, un evento declarado Fiesta de Interés Turístico de Galicia. En un pregón lleno de emoción y recuerdos, Romero rindió homenaje al oficio panadero, a la tradición familiar y al sentimiento de pertenencia que la une a su localidad natal.

Romero, visiblemente emocionada, agradeció al Ayuntamiento por haberla elegido para este honor, destacando que "subirme hoy a este escenario es una de esas cosas que nunca imaginé". A lo largo de su discurso, la periodista entrelazó su trayectoria personal y profesional con la historia de Neda, recordando su infancia, sus paseos por el pueblo y los bocadillos que le preparaban sus abuelas.

"Aquí el pan es otra cosa, es pan de verdad", afirmó Romero, enalteciendo la calidad y la tradición artesanal de un producto que define la identidad de Neda.

La pregonera hizo un llamado a proteger esta herencia, sugiriendo incluso que el pan de Neda debería luchar por una Indicación Xeográfica Protexida (IXP). "Es necesario luchar para que el pan de Neda tenga su IXP o su denominación de origen, para poder darle más valor", subrayó.

El discurso de Romero fue también un tributo a la gente de Neda, especialmente a los panaderos que "madrugan cuando todos dormimos" y a las mujeres que, a menudo en la sombra, mantienen viva la tradición. Destacó que cada pieza de pan cuenta una historia, la de quienes la elaboran y la de quienes la comparten.

Finalmente, la periodista cerró su pregón invitando a todos a celebrar con orgullo, a disfrutar de los productos locales y a valorar las tradiciones. "Neda nos enseña algo importante: el pan necesita tiempo, como las metas en la vida", concluyó, con una ovación del público y un deseo final: "Que viva la Festa do Pan, que viva Neda y que nunca falte un buen pedazo de pan en nuestra mesa".