El Gobierno inicia la regeneración ambiental de la antigua piscifactoría de Valdoviño

Reunión entre el alcalde de Valdoviño, el delegado del Gobierno en Galicia y el jefe provincial de Costas en Coruña

La Dirección General de la Costa y el Mar ha sacado a contratación la redacción del proyecto y el estudio de impacto ambiental para la regeneración ambiental del entorno de la playa de Mourillá, en Valdoviño, actualmente ocupado por los restos vandalizados de una antigua piscifactoría. Este contrato, con un presupuesto de 114.414,31 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, representa el primer paso en firme para la recuperación del espacio. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 20 de enero.

Un largo camino hacia la recuperación

El proceso de degradación de la zona se inició a finales de 2019, cuando la empresa concesionaria entró en concurso de acreedores y abandonó las instalaciones. A pesar de que la autorización de explotación concedida por la Xunta estaba vigente hasta 2027, la Administración autonómica finalmente la declaró extinta en mayo de 2025.

La antigua piscifactoría de Valdoviño está ubicada en Meirás

Tras la extinción de la concesión, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, junto al jefe provincial de Costas en A Coruña, Carlos Gil, se reunió con el alcalde de Valdoviño, Alberto González. El objetivo del encuentro fue buscar soluciones y abrir vías de negociación para recuperar el entorno, un proceso complejo debido a las dudas sobre la propiedad de los terrenos, un aspecto que se espera resolver próximamente.

Detalles del contrato licitado

El contrato que ahora sale a licitación permitirá avanzar en el objetivo de la recuperación. Incluye la redacción de una versión inicial completa del proyecto de recuperación, que definirá sus características, las principales alternativas consideradas y un análisis de los potenciales impactos. Además, se deberá entregar un diagnóstico territorial y del medio ambiente junto con el estudio de impacto ambiental.

Entre las tareas a desarrollar, la adjudicataria deberá realizar diversos estudios previos, como la recopilación y análisis de información, un estudio topográfico, la inspección de las tuberías de toma y vertido, un inventario ambiental y el análisis estructural de las edificaciones existentes. También se contemplan estudios de Patrimonio Cultural, de los materiales a gestionar durante las obras y un análisis geológico-geotécnico del terreno.

La fase de redacción del proyecto inicial incluirá la propuesta y valoración de alternativas, los cálculos estructurales, un anexo de expropiaciones y la redacción completa del Proyecto Constructivo. Paralelamente, se elaborará el Estudio de Impacto Ambiental completo, un estudio de integración paisajística, un análisis de afección a la Red Natura 2000 y un estudio de vulnerabilidad ante riesgos de accidente grave o catástrofe.

Finalmente, el contrato también abarca las modificaciones que sea necesario realizar tanto en el proyecto como en el estudio una vez se completen las fases de información pública y se reciba la Declaración de Impacto Ambiental definitiva por parte de las autoridades competentes.