Tudela busca el cartel de las Fiestas de Santa Ana 2026 con un premio de 2.000 euros

El [Ayuntamiento de Tudela] ha aprobado en [Junta de Gobierno Local] las bases del [concurso de carteles] para anunciar las [Fiestas de Santa Ana 2026]. La convocatoria, que se ha anunciado este [13 de marzo], establece un primer premio dotado con [2.000 euros] y un accésit de [700 euros] para los trabajos presentados.

Requisitos para participar

Al concurso podrá concurrir [cualquier persona física que esté empadronada en Navarra], con un máximo de [dos obras por autor], aunque se permite que un mismo cartel pueda estar firmado por varias personas. El plazo oficial para presentar los trabajos se extenderá desde el [13 de abril hasta el 4 de mayo de 2026].

Las obras presentadas deben ser [originales e inéditas], y no se permite que sean copias o imitaciones. Una de las condiciones más destacadas de esta edición es la [prohibición expresa del uso de inteligencia artificial (IA)] en la creación de los diseños, siendo este un motivo de descalificación.

Un jurado experto

El jurado que decidirá el cartel ganador estará presidido por la [concejala de Festejos] del Ayuntamiento. Estará compuesto, además, por un representante de [cada grupo municipal], el [director del Área de Promoción de la Ciudad] y [dos profesionales expertos en arte o diseño gráfico]. La [oficial administrativa de Festejos] ejercerá las funciones de secretaria.