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Tudela busca el cartel de las Fiestas de Santa Ana 2026 con un premio de 2.000 euros

El Ayuntamiento convoca el tradicional concurso, dotado con 2.000 euros, y veta por primera vez el uso de la inteligencia artificial para crear las obras

Concursos Carteles Fiestas

Concursos Carteles Fiestas

Javier Pérez-Nievas

Tudela - Publicado el

1 min lectura

El [Ayuntamiento de Tudela] ha aprobado en [Junta de Gobierno Local] las bases del [concurso de carteles] para anunciar las [Fiestas de Santa Ana 2026]. La convocatoria, que se ha anunciado este [13 de marzo], establece un primer premio dotado con [2.000 euros] y un accésit de [700 euros] para los trabajos presentados.

Requisitos para participar

Al concurso podrá concurrir [cualquier persona física que esté empadronada en Navarra], con un máximo de [dos obras por autor], aunque se permite que un mismo cartel pueda estar firmado por varias personas. El plazo oficial para presentar los trabajos se extenderá desde el [13 de abril hasta el 4 de mayo de 2026].

Las obras presentadas deben ser [originales e inéditas], y no se permite que sean copias o imitaciones. Una de las condiciones más destacadas de esta edición es la [prohibición expresa del uso de inteligencia artificial (IA)] en la creación de los diseños, siendo este un motivo de descalificación.

Un jurado experto

El jurado que decidirá el cartel ganador estará presidido por la [concejala de Festejos] del Ayuntamiento. Estará compuesto, además, por un representante de [cada grupo municipal], el [director del Área de Promoción de la Ciudad] y [dos profesionales expertos en arte o diseño gráfico]. La [oficial administrativa de Festejos] ejercerá las funciones de secretaria.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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