El Foro Cidadán Polo Ferrocarril reclama el apoyo de la Diputación de A Coruña para mejorar las líneas ferroviarias de Ferrol

En la mañana de este lunes, integrantes del Foro Cidadán Polo Ferrocarril se reunió con el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, para trasladar sus demandas sobre la mejora de las infraestructuras ferroviarias que conectan Ferrol con A Coruña y otras localidades como Ribadeo.

Según Gregorio Bermejo, ex ferroviario y portavoz del foro, las líneas hacia la Marina Lucense y hacia la ciudad herculina presentan servicios limitados, frecuencias insuficientes y falta de adaptación a las necesidades de los usuarios, mientras que el transporte de mercancías desde Ferrol está prácticamente paralizado.

El foro denuncia que muchos trayectos no se ajustan a los horarios de trabajadores y estudiantes, y critica la falta de inversión en electrificación, rectificación de curvas y construcción del Bypass de Betanzos, obras contempladas en el plan director de ADIF pero retrasadas durante años.

próximas reuniones y movilizaciones

Durante la reunión, se presentó una declaración institucional que busca apoyo del Pleno de la Diputación y la implicación de otras administraciones, incluyendo el Gobierno central y el Parlamento de Galicia. El objetivo es garantizar que las decisiones sobre infraestructuras ferroviarias se aceleren y se mejore la movilidad de la comarca.

El foro también ha anunciado más acciones, como viajes reivindicativos entre Ferrol y Pedroso y Ferrol y Pontedeume, para visibilizar las carencias del servicio y presionar por soluciones inmediatas.