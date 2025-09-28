La Filarmónica de Ferrol celebra su 77ª temporada con estrenos, grandes orquestas y acento gallego

Imagen de archivo de uno de los conciertos organizados por la Filarmónica Ferrolana

La Sociedad Filarmónica Ferrolana (SFF) ha presentado su 77ª temporada de conciertos, que se desarrollará entre octubre de 2025 y junio de 2026 en el Auditorio y el Teatro Jofre. El programa combina grandes nombres de la música sinfónica y de cámara con propuestas innovadoras y estrenos, muchos de ellos con sello gallego.

La programación incluye conciertos de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) y la Real Filharmonía de Galicia (RFG), que celebrará en Ferrol su 30º aniversario con varios estrenos absolutos. El curso arrancará el 10 de octubre con la RFG bajo la batuta de Baldur Brönnimann y un estreno de la compositora Inés Badalo.

Entre los momentos destacados figuran el regreso de la OSG con obras de Brahms, Chopin, Debussy o Manuel de Falla; un concierto navideño con música de Bizet y John Williams; y la presencia de intérpretes internacionales como la violinista Amandine Beyer, el pianista Nelson Goerner o el guitarrista Thibaut García.

La música antigua también tendrá espacio con Gli Incogniti y el Ensemble Favola D'Argo, mientras que la creación gallega cobrará protagonismo con el vigués Miguel Matamoro, que estrenará en Ferrol su obra Cadernos de Loira.

La temporada concluirá el 4 de junio con la OSG dirigida por Dmitri Slobodeniouk en un programa con obras de Debussy, Ravel y Manuel de Falla.

La SFF, fundada en 1949, ofrece abonos trimestrales desde 25 euros y mantiene su apuesta por acercar la mejor música clásica, barroca y contemporánea a Ferrolterra.