Conoce la fecha del segundo examen de la oposición de administrativo de Navarra

El Gobierno de Navarra ha anunciado la lista definitiva de aprobados del primer examen de la OPE para personal administrativo, fijando el 10 de mayo como la fecha para la segunda prueba. En total, 977 personas han superado esta primera fase de la oposición.

Del total de aprobados, 867 aspirantes corresponden al turno libre, 77 al de promoción, 28 al turno para personas con discapacidad y 5 al de reserva para mujeres víctimas de violencia de género.

La segunda parte de la oposición, que consiste en una prueba de informática, se realizará el domingo 10 de mayo en el Aulario de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). La distribución de los aspirantes se organizará en tandas y se publicará próximamente en la ficha de trámite.

803 aprobados en servicios generales

Paralelamente, el Ejecutivo foral ha publicado la lista provisional con los resultados de la oposición de servicios generales, celebrada el pasado 14 de marzo. Un total de 803 aspirantes han resultado aptos en esta prueba.

En este caso, 740 personas corresponden al turno libre, 12 al de promoción, 13 al de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%, y 3 al turno para mujeres víctimas de violencia de género.

El Gobierno ha recordado que para esta oposición se ofertaron 158 plazas, de las cuales 71 son para el turno libre, 72 para promoción, 13 para el cupo de discapacidad y 2 para mujeres víctimas de violencia de género.