Las fiestas de A Parrocheira de Ferrol Vello se celebrarán gracias a la Cofradía de Pescadores

Las históricas fiestas de A Parrocheira, en Ferrol Vello, consideradas por la Cofradía de Pescadores de Ferrol como la celebración "más antigua de la ciudad", se llevarán a cabo este año a pesar de los obstáculos. Gustavo Chacartegui, patrón mayor del gremio, ha anunciado que la cofradía ha asumido la organización del evento en un tiempo récord para evitar su desaparición.

Chacartegui destacó el compromiso de la cofradía por preservar esta tradición, que se remonta a varios siglos y está ligada a la zona portuaria de Ferrol. "Como no se iba a celebrar, la cofradía, como no piensa de otro modo, se ha involucrado y ha organizado", afirmó.

El programa, que se ha preparado en menos de tres semanas, del viernes al domingo próximos, del 12 al 14 de septiembre, incluye una carpa de grandes dimensiones y una serie de actuaciones musicales locales. La agenda de eventos también coincide con una carrera ciclista nocturna, una concentración de veleros tradicionales y deportivos, y la tradicional cucaña. El cierre festivo, el domingo por la noche, 14 de septiembre, estará a cargo de la orquesta Panorama City en la zona portuaria.