El ferrolano Alberto Durán, nuevo presidente del Comité Paralímpico

La Asamblea General Electoral del Comité Paralímpico Español (CPE)ratificado este jueves al ferrolano Alberto Durán como nuevo presidente de la entidad, en sustitución de Miguel Carballeda, que deja el cargo tras dos décadas al frente del organismo.

Según señaló el CPE en nota de prensa, Durán, que era la única candidatura formalizada, contó con el de 29 de los 30 votos emitidos por los asamblearios presentes, en una reunión en la que participaron la presidenta de honor del CPE, SAR la Infanta Doña Elena; el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, y, de forma telemática desde Guatemala, el presidente del Comité Paralímpico Internacional, el brasileño Andrew Parsons.

El dirigente ferrolano, con discapacidad visual y afiliado a la ONCE, se incorporó al Comité Paralímpico Español en enero de 2017 como vocal de su Comité Ejecutivo y el 11 de noviembre de 2020 fue designado vicepresidente primero de la entidad.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y Máster en Economía y Dirección de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE).

Durante los próximos cuatro años, el nuevo presidente del CPE compatibilizará su cargo con sus actuales responsabilidades en el Grupo Social ONCE: vicepresidente primero del Consejo General de la ONCE, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, vicepresidente de ILUNION (Grupo de empresas sociales de la ONCE) y presidente de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL). Asimismo, es secretario general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

"Asumimos un equipo con experiencia para este nuevo reto, es una herencia magnífica y en un momento institucional y de apoyo social inmejorable, la base es la reputación y confianza en el trabajo que se tiene del CPE, que cuenta con un grupo de patrocinadores magnífico”, aseguró Durán ante los medios tras la Asamblea.