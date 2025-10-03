Ferrol renueva la flota de la Policía Local con cuatro vehículos híbridos destinados a tareas de seguridad

El Ayuntamiento de Ferrol presentó en la mañana de este jueves los cuatro nuevos vehículos que se incorporan al parque móvil de la Policía Local, en un acto que contó con la presencia del alcalde, José Manuel Rey Varela.

El regidor destacó que la inversión asciende a 200.000 euros, destinados a sustituir los coches más antiguos que databan de 2017. "Estos vehículos tenían alrededor de 400.000 kilómetros, tuvieron muchas reparaciones y, además, no cumplían con un compromiso que tenemos de la ciudad de avanzar en las bajas emisiones. Tenemos que ser los primeros en dar ejemplo", afirmó Rey Varela.

Por su parte, el jefe de la Policía Local, José Antonio Chao, calificó la adquisición como un "salto de calidad importante" y una necesidad muy demandada por el cuerpo: "Para nosotros esto es la oficina, es donde trabajamos 24 horas todos los días del año".

Los vehículos son del modelo Ford Kuga 2.5 híbrido (etiqueta ECO), lo que permite a la Policía mejorar sus prestaciones técnicas con un menor consumo. Estos coches están destinados específicamente al área de seguridad y sustituyen a las unidades con más deterioro.

"Vienen dotados de un equipamiento exclusivo en la parte trasera, que es para el traslado de detenidos," explicó Chao, confirmando que serán utilizados principalmente por la unidad de distritos.

Como novedad, se han incorporado paneles de señalización abatibles que permiten trasladar mensajes a los usuarios de la vía, un recurso con el que no contaban anteriormente.

Próximos pasos: Movilidad y Seguridad

Preguntado por otros compromisos del mandato, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento trabaja en varias fases del Plan de Movilidad, como la implementación de la Zona de Bajas Emisiones, un tema que "debería haber estado implementado" antes.

Posteriormente, se abordará la ordenanza de la ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento). Rey Varela reiteró que la gestión se hará "sin ningún interés recaudatorio" y recordó su compromiso de reducir a la mitad la recaudación por sanciones, algo que se está cumpliendo.

Finalmente, el alcalde abordó la seguridad de la ciudad. Aunque envió un mensaje claro de que "Ferrol es una ciudad segura", admitió la preocupación por algunos incidentes recientes.

Informó que ha solicitado una Junta Local de Seguridad al subdelegado del Gobierno para convocarla "cuanto antes", buscando una mayor implicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado junto a la Policía Local para atajar estas situaciones.