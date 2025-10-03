Sito Alonso: “UCAM Murcia CB llega motivado y con ilusión al debut en la Liga Endesa”

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, atendió a los medios en la previa del estreno liguero frente a MoraBanc Andorra, que se disputará este domingo en el Palacio de los Deportes. El técnico universitario valoró positivamente el trabajo de pretemporada y la unión generada en el vestuario:

pretemporada fantástica

“Ha sido una pretemporada fantástica para los objetivos grupales. Nos ha servido para hacer más equipo, estar más juntos y facilitar la conexión entre los jugadores nuevos, los veteranos y el cuerpo técnico”.

Respecto a la configuración de la plantilla, Alonso destacó la polivalencia del grupo:

“Este año tenemos jugadores con una versatilidad distinta a la del año pasado. En algunas posiciones somos más físicos y contamos con una versatilidad grupal que puede hacernos peligrosos si conseguimos compaginarla”.

La llegada de Zach Hicks

El técnico también se refirió a la incorporación de Zach Hicks, jugador que llega en sustitución de Kaiser Gates:

“Debíamos incorporar a alguien que se ajustara a nuestra realidad económica. Hicks es un perfil muy parecido a Kaiser, aunque con menos experiencia en Europa, pero con características similares”.

De cara al debut contra MoraBanc Andorra, Alonso no ocultó la dificultad del reto:

“Va a ser un partido dificilísimo, no solo para nosotros, sino para cualquier rival. Es un proyecto que arrancó el año pasado con Joan Plaza, un entrenador con experiencia Euroliga. Son un equipo compacto y serio, que será candidato a lograr cosas importantes”.

En el apartado médico, confirmó las ausencias de Rubén López de la Torre y Kaiser Gates, mientras que el descarte definitivo se comunicará el mismo domingo.

Los bases y los pívots

Sobre el papel de los bases y su proceso de adaptación, el entrenador explicó:

“Hemos trabajado para ayudarles, incorporando temporalmente a Tomás durante un mes, con reuniones semanales junto al cuerpo técnico y con el apoyo de compañeros como Dani y Howard, que les están enseñando cómo es la competición”.

Por último, Alonso transmitió sus sensaciones antes de un nuevo curso:

“Tengo muchísimas ganas de empezar otra temporada. Estoy muy agradecido por seguir en UCAM Murcia y por disputar otra competición europea. Mi motivación es máxima”.