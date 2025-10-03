COPE
El Mirall de l'Església 3 de octubre de 2025

¿Cómo nos podemos enriquecer espiritualmente Cristianismo e Islam? Responden dialogando en mesa redonda Francisco Javier Jiménez, presidente de la Asociación Liga Musulmana de les Illes Balears, el P. Miquel Mascaró, sacerdote católico y missioner dels Sagrats Cors, y Sammy Bouriáh, conocido como DJ Sammy, productor musical e ingeniero de sonido.

