El Mirall de l'Església 3 de octubre de 2025
¿Cómo nos podemos enriquecer espiritualmente Cristianismo e Islam? Responden dialogando en mesa redonda Francisco Javier Jiménez, presidente de la Asociación Liga Musulmana de les Illes Balears, el P. Miquel Mascaró, sacerdote católico y missioner dels Sagrats Cors, y Sammy Bouriáh, conocido como DJ Sammy, productor musical e ingeniero de sonido.
