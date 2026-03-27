Ferrol eleva a 55.000 euros su aportación a la Semana Santa para hacer frente al encarecimiento de flores y bandas

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), y el presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Fernando Iguacel, han rubricado este viernes el convenio de colaboración para la Semana Santa de 2026, que contará con una aportación municipal de 55.000 euros, lo que supone un incremento de 5.000 euros respecto al año anterior.

El acto, celebrado en la Alcaldía, ha contado también con la presencia de la concejala de Turismo, Maica García.

Durante la firma, Rey Varela ha destacado que Ferrol afronta estos días “preparado para vivir su semana más grande”, en referencia al periodo que arranca este Viernes de Dolores y se extiende hasta el Domingo de Resurrección.

“La Semana Santa es especial para todos los ferrolanos y va a ser especial para miles de personas que nos van a visitar”, ha afirmado el regidor, que ha subrayado el carácter hospitalario de la ciudad. “Vamos a acoger a todos los que vengan a Ferrol y demostrarles que esta es una gran ciudad, que tiene una gran Semana Santa”, ha añadido.

CRECIMIENTO DE COSTOS

Por su parte, Fernando Iguacel ha agradecido la colaboración tanto económica como material del Consistorio, valorando especialmente el aumento de la cuantía en un contexto marcado por la subida de costes. “Las flores están carísimas, las bandas están carísimas”, ha señalado el presidente de la Junta de Cofradías, que ha calificado como “una medida acertada” el compromiso del gobierno local.

Iguacel ha querido trasladar un mensaje de bienvenida a los visitantes, a los que ha invitado a conocer una ciudad que, ha dicho, volcará sus recursos para ofrecer una experiencia que combina la faceta religiosa con la turística, cultural y económica. “La Semana Santa de Ferrol hay que venir y hay que vivirla. Una vez que uno la vive, repite siempre”, ha sentenciado.