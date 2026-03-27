Mario Yllera retoma su desafío contra el cáncer: 25.000 kilómetros que arrancan en los "102 de la Comarca"

El corredor madrileño Mario Yllera, de 56 años, ha retomado su proyecto solidario "Pura Vida Challenge" y lo hace este fin de semana en el gran desafío de los 102 de la Comarca, la prueba principal de los Juegos de la Comarca Soliss que se celebran en la campana de Oropesa. Aún convaleciente de un cáncer y recién salido del hospital tras su tratamiento, Yllera se enfrenta a los primeros kilómetros de un reto mayúsculo: recorrer 25.000 kilómetros para dar visibilidad a quienes sufren la enfermedad.

Un proyecto que renace con más fuerza

La iniciativa nació justo después de la pandemia, cuando Yllera decidió que los miles de kilómetros que corría debían tener un propósito. "Esto tiene que ayudar a alguien", pensó, movido también por el recuerdo de su mujer, fallecida por la misma enfermedad. En 2022, en pleno proyecto, él mismo fue diagnosticado y tuvo que parar cuando su cuerpo dijo basta, después de haber completado 21.500 kilómetros en un solo año.

No puedes dejar espacio a la enfermedad, tienes que luchar" Mario Yllera Reto "Pura Vida Challenge"

La fuerza, como él mismo relata, sale de dentro y de ver a otras personas que no se rinden. "Cuando ves que hay gente que ni siquiera puede moverse, que está en una silla de ruedas, que la familia está alrededor, y ves que, aun así, tienen ganas de seguir luchando", explica. Él mismo experimentó una situación similar hace dos años, cuando quedó en silla de ruedas, y se dijo a sí mismo: "No puedes estar parado, no puedes dejar espacio a la enfermedad, tienes que luchar".

Senderos de Pura Vida

El proyecto lleva por nombre “Senderos de Pura Vida” porque, según Yllera, la vida se compone de los caminos que elegimos. "A veces dejamos escapar la vida con cosas insignificantes, cuando realmente el momento presente, lo que vivimos ahora, el verdadero momento, es pura vida", reflexiona. Su filosofía es que, sin importar las dificultades, "siempre que prime el amor por los demás y la ayuda por los demás, sería lo más importante".

Comienza su reto en la Campana de Oropesa y continuará por el resto de España y Europa

Cómo colaborar con la causa

Para apoyar a Mario Yllera, se puede asistir a la charla con proyección de un documental que ofrece esta misma tarde en La Calzada de Oropesa. Mañana, la cita es en la carrera, donde invita a todos a animar a los participantes y a unirse a él en los últimos metros. "Podemos hacer los últimos metros todos juntos, reivindicando una lucha, pero sobre todo, la esperanza, la esperanza de que la vida sigue", afirma el corredor.

En 2024 tuve que parar porque no podía más con el tratamiento del cáncer, no he terminado, pero quiero seguir corriendo" Mario Yllera Reto "Pura Vida Challenge"

Este reto de 25.000 kilómetros no se quedará solo en España. El proyecto “Pura Vida Challenge” ya tiene invitaciones para volver a carreras en Portugal, Francia e Italia. Sin embargo, su principal foco será recorrer la península Ibérica y las islas, incluyendo Canarias y Baleares, llevando un mensaje de superación y esperanza. Como él mismo dice para concluir: "La suerte no existe, existe solo la buena suerte. Buena suerte para todos en la vida, que hay cosas maravillosas que nos están esperando".